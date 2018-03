Jobim e Saito depõe na CPI do Apagão Aéreo nesta quarta

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, vão depor nas CPIs do Apagão Aéreo nesta quarta-feira, 8. Às 11 horas, Jobim fala aos senadores e às 12 horas, Saito fala aos deputados que investigam a crise aérea no País. O depoimento de Jobim estava marcado para às 10 horas, mas foi adiado por conta da votação do novo presidente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em substituição ao senador Antonio Carlos Magalhães, que morreu em 20 de julho. Na Câmara, os deputados têm, a partir das 11 horas, uma reunião para apreciar os requerimentos dos seus membros pedindo informações, principalmente à Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) sobre seus investimentos em aeroportos. Além disso, os deputados também querem saber sobre a decisão do Ministério Público de São Paulo, que paralisou uma obra no Aeroporto de Ribeirão Preto, em 2003, na área de terminais de carga. Texto alterado às 10h32 para acréscimo de informações.