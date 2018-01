Jobim elogia opção do Rio pelo ''''enfrentamento'''' O ministro da Defesa, Nelson Jobim, elogiou ontem a decisão do governo do Rio de enfrentar o crime organizado. "Houve uma decisão correta de o governo ir para o enfrentamento, eliminando acomodações que existiam antes", disse Jobim, em Porto Velho, durante visita a unidades militares. "Não tenho dúvida de que a presença das Forças Armadas no Rio contribuiria para a percepção de segurança da população." Ele ressaltou que a atuação dos militares nessas operações depende de aval da Presidência. Questionado diretamente se era a favor da ação do Exército no Rio, disse: "Não sou a favor nem contra. Estou disposto a pôr a coisa em discussão."