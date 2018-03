Jobim está na fase final para escolher diretores da Anac O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou neste domingo que está na fase final de escolha dos nomes dos dois diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Depois de participar de solenidade da Troca da Bandeira, na Praça dos Três Poderes, ele disse que os nomes serão apresentados ao Palácio do Planalto na quinta-feira, depois que o ministro voltar do Haiti. A economista Solange Vieira, funcionária do BNDES e que foi recentemente convidada para a assessoria especial do Ministério da Defesa, é cotada para assumir uma das diretorias. A Anac tem duas vagas abertas em sua diretoria desde os pedidos de demissão nos últimos dias de Denise Abreu e de Jorge Velozo.