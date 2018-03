Jobim pede mais investimentos para o Ministério da Defesa

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, reclamou nesta quarta-feira, 8, em depoimento à CPI do Apagão Aéreo no Senado, que seu ministério tem sido excluído nos últimos anos das propostas da União. Na liderança da pasta há pouco mais de duas semanas, Jobim, que já foi ministro da justiça do governo Fernando Henrique, afirmou que as Forças Armadas precisam de mais investimentos. Infraero e Anac prestarão contas a cada 15 dias, diz Jobim À CPI, Jobim diz que havia excesso de operações em Congonhas Jobim defende aumento de multas para aéreas Anac vai estudar espaço entre poltronas, diz Jobim "Temos que pensar na Defesa como integrante da discussão nacional", afirmou o ministro. Para ele, existe a necessidade da "reentrada" entre os destinos de investimentos da União. Só assim, segundo Jobim, o governo poderia elevar a qualidade e a quantidade da prestação de serviços das Forças Armadas ao País. "Temos um hospital no nordeste que está fechado, por falta de médicos", afirmou. "Só a reentrada de investimentos para a Defesa pode fazer com que novos investimentos sejam feitos na prestação de serviço." Respondendo a uma questão específica sobre o Exército, o ministro disse: "Temos aí um paradigma com duas questões. O País tem uma imensidão de fronteiras e de espaço territorial, mas do outro lado, recebemos pouco investimento." Controladores O ministro descartou que os controladores de vôo estejam realizando um boicote generalizado sob a exigência de maiores salários. "A questão dos controladores passa por sua funcionalidade. Como militares, eles estão sujeitos a uma remuneração específica", ressaltou Jobim. Ele lembrou o mais recente episódio envolvendo os centros de controle de tráfego aéreo (Cindacta): um apagão no Cindacta-4, em Manaus, fez com que dezenas de vôos fossem cancelados em todo o País em julho. Na ocasião, o motivo do apagão foi uma "pane elétrica" nos geradores do edifício. Respondendo à questão de um dos senadores da CPI do Apagão, o ministro afirmou que o problema dos controladores em questão da remuneração é que eles estão "sujeitos a remuneração específica". "Como sargentos ou coronéis, se aumentarmos a remuneração desses controladores, teremos que aumentar a remuneração de outros militares de mesma patente."