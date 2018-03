Jobim: pista de Viracopos terá obra O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou ontem que, além do aumento na área de check-in, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, terá reformada sua pista principal, com 3.240 metros e mais de 20 anos de uso. Já a obra na pista principal do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, deve ser antecipada para não coincidir com a alta temporada, em dezembro. A obra estava prevista para setembro. "Na segunda-feira, farei uma reunião com a Anac e a Infraero para reavaliar o cronograma", disse Jobim. Em Viracopos, a reforma do terminal de passageiros deve começar no próximo fim da semana. As obras são necessárias, pois os dois aeroportos devem absorver o fluxo aéreo de Congonhas. O ministro fez ontem uma rápida peregrinação pelos aeroportos de Campinas, Jundiaí e Guarulhos. O objetivo: vistoriar a logística e o estado de suas instalações para então bater o martelo nas reformas, principalmente nas de curto prazo, necessárias nesses locais para a redistribuição da malha aérea. O Aeroporto Estadual de Jundiaí terá de tirar de lá seu aeroclube para receber mais vôos executivos. Também estão previstos a construção de uma torre de controle e a instalação de equipamentos como GPS, um investimento avaliado em R$ 1,1 milhão. "As reformas devem assegurar a segurança, a regularidade e a pontualidade dos vôos", diz Jobim.