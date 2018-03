Jobim pode antecipar obra na pista principal de Cumbica

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, estuda antecipar as obras de recuperação da pista principal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, trocando a operação tapa-buraco, prevista para começar na terça-feira, por um trabalho definitivo de recapeamento. A decisão deve ser tomada no início da semana que vem. Anteontem à noite, o ministro recebeu do presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, um estudo propondo a antecipação do recapeamento completo da pista, obra que seria feita em três etapas, com previsão de início no primeiro trimestre de 2008. Outra opção é manter a decisão de só consertar as rachaduras e, em março, após as chuvas, fechar a pista e reformá-la completamente. Antes de decidir, Jobim pediu nova avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Ele quer saber se essa obra maior traria muitos transtornos ao aeroporto, no momento em que o governo está fazendo uma transferência de pelo menos 20% dos vôos de Congonhas para Guarulhos. Esses estudos podem ser entregues ao ministro hoje, devendo a avaliação ocorrer no fim de semana. O presidente da Infraero defendeu ontem a realização da obra definitiva, a partir de agora, uma vez que já houve licitação para se fazer a reforma da pista e já há orçamento de R$ 11 milhões disponível. Caso o ministro decida pela recuperação total da pista, as obras podem ser iniciadas na segunda-feira. De acordo com o estudo apresentado ao Ministério da Defesa, a recuperação da pista principal seria feita em três etapas, isolando um terço dela e liberando 2.500 metros para operação. Assim, haveria uma redução do tamanho da pista, que tem 3.700 metros. Dessa forma, primeiro se trabalharia em uma cabeceira, interditando cerca de 1.200 metros, removendo toda a superfície e colocando asfalto betuminoso usinado a quente. Na segunda etapa, seria feita a outra cabeceira. Segundo Pereira, as obras poderiam ser feitas com segurança. Mas ressalvou que aviões maiores (MD11, A340 e Jumbos), normalmente usados pela aviação internacional, seriam proibidos na pista mais curta. No início de 2008, então, se partiria para a terceira fase, aí sim fechando a pista inteira, para o trabalho na parte central. A idéia da Infraero é entregar a pista remodelada, com grooving e duas saídas de emergência ou alta velocidade. A pista fecharia por cerca de 30 dias.