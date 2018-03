Jobim quer maior fiscalização na manutenção das aeronaves

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou nesta quarta-feira, 22, na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, que quer mais fiscalização na manutenção das aeronaves e na jornada de trabalho das tripulações das empresas áreas. Jobim disse que vai mandar fazer um levantamento para verificar se as empresas estão cumprindo as obrigações trabalhistas, porque recebeu informações de que algumas companhias aéreas estavam sugerindo que seus tripulantes aceitassem prorrogar a jornada de trabalho. Jobim não aceita pedido das empresas em relação a Congonhas Jobim também manifestou preocupação com o que chamou de "esgarçamento da frota aérea" por causa do uso excessivo das aeronaves, que pode gerar problemas de manutenção. O ministro da Defesa defendeu a revisão do Código Brasileiro da Aeronáutica para aumentar a punição às empresas que hoje só pagam multas depois de quatro horas de atraso nos vôos. Jobim entende que essas quatro horas poderiam ser mantidas para vôos internacionais, mas que em outros casos poderiam ser reduzidas para duas horas. Para o ministro é preciso prevalecer a lógica de que as empresas tem que servir ao usuário e não o contrário. Segundo ele, depois que foi estabelecido que os terminais dos aeroportos viraram shopping center, "há uma espécie de coalizão entre atraso e a estrutura dos terminais". Nesta quarta, a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura (CI) ouve autoridades do setor aéreo, entre elas o ministro da Defesa, o diretor-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, e o presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi.