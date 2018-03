Jobim quer mais fiscalização e acena com multas a cias aéreas

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou neste domingo, 5, que vai montar uma infra-estrutura para viabilizar maior fiscalização das companhias aéreas e, assim, aplicar multas se as regras não forem cumpridas. Jobim, no entanto, evitou criticar a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que tem sido acusada por diversos segmentos da sociedade de não estar cumprindo seu papel fiscalizador em relação às empresas aéreas. Para o ministro, segurança, regularidade e pontualidade têm de estar funcionando. Veja também: Lula autoriza investimento de R$ 350 mi para oito aeroportos Jobim pede relatório sobre aeroportos e mapa de entornos Novo presidente da Infraero assume sob investigação do TCU Prédio da TAM é implodido; Washington Luís é liberada Mais imagens do momento da implosão Avião da TAM que saiu de Miami apresenta defeito em Fortaleza Maiores desastres da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Quem são as vítimas do vôo 3054 Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Segundo Jobim, "não dá para avaliar agora" se a Anac funciona ou não funciona. "Vamos fazer uma avaliação disso", declarou ele, depois de lembrar que, neste setor aéreo, o importante é que três definições estejam sendo cumpridas: segurança, regularidade e pontualidade. "Temos de saber se uma agência funciona na sua função específica. Não quero fazer discussão de natureza teórica. Precisamos é saber se ela funciona ou não", declarou o ministro, em entrevista coletiva em Manaus, sem querer classificar onde a Anac se enquadra. Questionado se não era preciso aumentar o número de fiscais, já que hoje ele é insuficiente, o ministro Jobim disse que não tinha condições de definir isso, pontualmente. "Vamos fazer um levantamento", afirmou. Visitas Jobim passou o fim de semana em Manaus, visitando unidades militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e participando da Operação Solimões, que envolveu 4.400 homens e terá duração de dez dias. Nesta operação, unidades do fictício "exército verde" tentam recuperar parte do seu país que foi tomado. O país tomado, no entanto, é exatamente a área de Coari, no interior do Amazonas, onde há uma unidade de gás da Petrobrás. A área foi escolhida aleatoriamente, conforme explicou o major Marcelo Pinheiro, da área de operações do exercício militar. Mas, como o local é uma área estratégica não só para as Forças Armadas, como para o País, o treinamento serve para que os militares estejam adestrados, em caso de qualquer tentativa de ocupação da unidade da Petrobras de Coari, "caso se precise defender a área de Urucu". Recentemente, o Exército foi chamado para proteger as instalações da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, quando líderes sem-terra e atingidos por barragem tomaram o local e anunciaram que poderiam deixar sem luz boa parte do país. Esta é a sexta operação militar combinada das três forças, custou R$ 2,5 milhões e além dos 4.400 homens, envolveu 25 aviões, 25 helicópteros, seis navios e seis barcos. O exercício militar se prolonga até sexta-feira. No final do ano, outro exercício militar deverá ser realizado, desta vez, na fronteira com outros países da Amazônia. Cindacta IV O ministro Jobim visitou ainda a unidade do Cindacta IV, centro de controle do tráfego aéreo em Manaus, onde recentemente houve um problema de pane elétrica que parou o tráfego aéreo na região. Jobim repetiu que está fazendo um acordo com a Eletrobrás, para revisar o sistema elétrico não só do Cindacta de Manaus, como de todos os outros, para evitar novos apagões.