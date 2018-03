Jobim reconhece que é difícil encontrar gente para Anac

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou, à Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara que investiga as causas do caos aéreo no País, que enfrenta dificuldades para encontrar profissionais com perfil adequado às vagas que foram abertas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Veja também: Congonhas terá 'atolamento' e tela de retenção Após Denise Abreu, outro diretor da Anac pede demissão Congonhas não opera em dias de chuva, diz Jobim Jobim critica política de baixo custo das empresas aéreas Tudo sobre a crise aérea Especial sobre a crise aérea Ele pediu ajuda aos parlamentares para encontrar profissionais com perfil adequado à diretoria. "Não é fácil conseguirmos reposições porque ninguém quer entrar nessa história. Antes, todos queriam", disse ele, ao comentar que os nomes sondados para a Anac ainda não foram fechados. "Os nomes sondados dizem 'isso é abacaxi; eu não vou entrar nessa coisa'", comentou. Segundo o ministro, para ocupar os cargos na agência, é preciso "uma pessoa que conheça o sistema de fiscalização e regulação, além de economia", referindo-se ao cargo deixado por Denise Abreu. Na opinião dele, também é preciso alguém que conheça de transporte aéreo, referindo-se ao posto ocupado por Jorge Velozo, que renunciou ao cargo oficialmente na manhã desta terça-feira. Ele lembrou que todos têm de entender de operações do mercado aéreo. Jobim afirmou que quer resolver em quinze dias as substituições tanto de Velozo como da ex-diretora Denise Abreu, que renunciou ao cargo na última sexta-feira. Ele explicou que as substituições devem ser feitas de forma rápida porque, para tomar decisões, a Anac precisa de ter pelo menos três ocupantes no cargo. Com isso, o ministro sinalizou que a saída do atual diretor-presidente, Milton Zuanazzi, poderia ser adiada um pouco. "Pretendemos resolver todo o problema em quinze dias". Jobim contou que tem recebido "não digo pressões, mas solicitações", de nomes para diretorias que seriam de partidos políticos. Avisou, no entanto, que isso prejudicaria a operacionalidade da agência. Jobim afirmou que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a determinação para a "completa despartidarização" da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Jobim reuniu-se com Lula na noite de segunda-feira, 27, por cerca de duas horas, no Palácio do Planalto.