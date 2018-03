Jobim será rígido em nomeação do setor aéreo, diz deputado

O líder do governo no Congresso, deputado José Múcio Monteiro (PTB-PE), afirmou nesta quinta-feira, 9, que o ministro da Defesa, Nelson Jobim, terá um "grau de rigidez mais elevado" para nomear pessoas aos órgãos e empresas estatais vinculadas ao setor aeronáutico. A afirmação foi feita após o fim da reunião do Conselho Político, no Palácio do Planalto, que discutiu a crise do setor aéreo. Múcio contou que na reunião - que durou cerca de três horas e teve a participação de representantes da base governista e do ministro das Relações Internacional, Walfrido dos Mares Guias - o ministro da Defesa reiterou as informações prestadas à CPI do Apagão Aéreo no Senado na quarta-feira, 8, quando expôs o cronograma das ações do governo para enfrentar a crise. Segundo Múcio, Jobim também não antecipou informações sobre indicação ou escolha de novos nomes para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Apesar disso, o ministro teria indicado que os critérios para nomeações nos órgãos e empresas estatais vinculadas ao setor aeronáutico passarão a ter "um grau de rigidez mais elevado", mas não forneceu detalhes. Múcio relatou também que, durante a reunião do Conselho Político, Jobim foi informado de que os líderes na Câmara fecharam um acordo, na quarta, para votação da admissibilidade do projeto de uma Lei das Agências Reguladoras. Além disso, o ministro foi informado que, a partir desse entendimento, poderão ser discutidas mudanças que deverão ser feitas no texto. O líder do governo disse que o Congresso admite que têm que ser feitas algumas alterações no projeto e que o governo também quer mudanças, mas ainda não foram discutidos detalhes.