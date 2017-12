Jobim tem primeira reunião com Conac nesta segunda-feira

Um assunto especial será discutido nesta segunda-feira, 30, na reunião do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac): a manutenção dos aviões da TAM. "Não é possível que todos os dias, mas todos os dias mesmo, os aviões da TAM apresentem problemas e isso não signifique nada", disse ao Estado um dos membro do Conac. Será a primeira reunião do conselho com a participação do novo ministro da Defesa, Nelson Jobim. Passageiros antecipam check-in, mas movimento é calmo Crise atinge Aeroporto de Cumbica Cumbica fez vizinhança adensar Jobim vai criar gabinete de crise A reunião, programada para acontecer entre as 12 e 14 horas, tem outros três assuntos em pauta: 1) como impor às companhias aéreas uma nova malha aeroviária que não dependa do aeroporto de Congonhas como roteador de vôos (hub); 2) o que fazer para esvaziar Congonhas da aviação geral (táxis aéreos e jatos particulares) e transferir esses movimentos para o aeroporto de Jundiaí (SP); 3) como fazer Viracopos, em Campinas (SP), ganhar capacidade para acolher até 2,5 milhões de passageiros por ano. O Conac proibiu conexões e escalas em Congonhas - o aeroporto passará a só operar com vôos diretos apenas para cidades que fiquem, no máximo, a duas horas de vôo. Proibiu também a decolagem e pouso de vôos charters e fretados de lá, inclusive nos fins de semana, além de endossar medida que já havia sido adotada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), na semana anterior, de reduzir de 44 para 33 movimentos de pouso e decolagens por hora em Congonhas, mesmo com a reabertura da pista principal. Para acomodar os vôos excedentes do aeroporto, as companhias terão de redistribuí-los para Cumbica (SP), Tom Jobim (RJ) e Confins (MG). Jundiaí deverá absorver a maior parte dos jatinhos da aviação geral. Nesta segunda, o Conac vai passar a limpo todas as decisões da reunião da semana passada e checar que providências foram tomadas pela Anac e pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Na segunda-feira passada, embora ainda na gestão Waldir Pires, a reunião foi comandada pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. A reunião terá também um lado político, com o novo ministro, Nelson Jobim, começando a dar orientações para o setor - parte delas sairá da reunião da coordenação política do Planalto, a partir das 9 horas. Apesar de não ter sido assinado ainda o decreto ampliando a composição do Conac, que passaria de seis para oito ministros, a reunião desta segunda deverá ter novos integrantes presentes. Com isso, vão se sentar à mesa, também, os ministros Paulo Bernardo, do Planejamento, e Tarso Genro, da Justiça, ao lado dos ministros da Defesa, das Relações Exteriores, do Turismo, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Casa Civil. Ainda participam da reunião, como "convidados permanentes", o diretor-presidente da Anac, Milton Zuanazzi, o presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, o diretor-geral do Decea, brigadeiro Ramon Cardoso, e o diretor do Departamento de Política de Aviação Civil (Depac), Rigobert Luncht. Nesta reestruturação do Conac está prevista também a criação de uma secretaria executiva exclusiva para o órgão.