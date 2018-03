Jobim vai se reunir com senadores para aprovar indicações

O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou nesta quarta-feira, 26, que pretende conversar com senadores da base aliada e da oposição para que novas obstruções à pauta não atrasem a aprovação das indicações do governo para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável pela regulação e fiscalização do setor aéreo. "Eu quero ver se combino com a situação [governo e oposição] para tirar essa discussão da Anac, não envolver no problema político interno do senado" afirmou Jobim. O ministro conversou com a imprensa ao chegar no comando da Marinha para participar de reunião que discute o plano estratégico de defesa nacional. Na terça-feira, 25, durante reunião de líderes, a oposição cedeu na obstrução que vinha fazendo desde a absolvição do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB- AL), no Conselho de Ética. Na reunião, a oposição se comprometeu a votar cinco medidas provisórias (MPs) que estavam trancando a pauta em troca da análise de duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que tratam do voto aberto. De acordo com o ministro da Defesa, até a semana que vem, a Presidência da República deve encaminhar para aprovação do Senado mais dois nomes para a diretoria da Anac. "Hoje está indo o nome do doutor (Marcelo Pacheco dos) Guaranys para uma das funções. Depois, na semana que vem, creio que talvez até o final da semana, enviemos o terceiro nome", disse. Além do economista Guaranys, os outros dois indicados pelo governo para a diretoria da agência são Solange Paiva Vieira, assessora especial de Jobim, e o major-brigadeiro Allemander Jesus Pereira Filho, indicado para exercer o cargo em substituição a Jorge Luiz Brito Velozo, que pediu demissão no final do mês passado. Allemander já foi sabatinado na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, mas o nome dele ainda precisa ser aprovado no plenário. Sobre a aprovação dos nomes, Jobim disse esperar que "o Senado aprove pelo menos parte dela (indicação) na semana que vem". (Com informações da Agência Brasil)