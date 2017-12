Jogador norte-americano é encontrado morto em Goiás

Após uma denúncia anônima, o corpo do jogador norte-americano de basquete Tony Lee Harris foi encontrado na tarde deste domingo, 18, numa área de mata fechada dentro de uma propriedade do Exército em Formosa, Goiás, segundo o Fantástico, da TV Globo. O jogador, que atuava pelo Universo, de Brasília, estava desaparecido havia 15 dias. De acordo com a emissora, a polícia suspeita que ele tenha se enforcado com o cadarço do próprio tênis. Também existe a hipótese de assassinato. Segundo a reportagem, a esposa de Harris, Lori Harris, contou que o marido pretendia sair do Brasil, pois estaria correndo perigo. Lori está grávida de oito meses.