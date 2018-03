Jóias apreendidas somem de cofre do IC A Corregedoria da Polícia Civil do Rio investiga o desaparecimento de jóias do cofre do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Os objetos foram substituídos por peças falsas. De acordo com a corregedora, delegada Ivanete Araújo, cerca de 15 policiais lotados no ICCE têm acesso à sala onde estavam as jóias, recolhidas em março na Operação Eldorado. Já se sabia que todo o material apreendido era verdadeiro. Pelo menos um dos anéis estaria estimado em cerca de R$ 50 mil.