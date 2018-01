Jornada Mundial da Juventude começa oficialmente nesta terça-feira

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começa oficialmente nesta terça-feira, 23, com a missa de abertura celebrada por dom Orani João Tempesta, a partir das 19h30. O papa Francisco participará da vigília no sábado e fará a missa final no domingo, em Guaratiba, para 1,5 milhão de pessoas.

Com capacidade de atender até 300 pessoas por dia, um hospital de campanha foi instalado ao longo do percurso de 13 km que os fiéis terão de percorrer para chegar ao Campus Fidei, em Guaratiba. O centro médico terá 700 metros quadrados e funcionará 24 horas, com oito médicos, de sábado até segunda-feira, 29. A unidade contará com central de triagem de vítimas, um tomógrafo computadorizado, uma sala de cirurgia para procedimentos de média complexidade e um laboratório clínico.

Veja programação: Terça-feira - 23/07 O papa deve passar o dia no Centro de Estudos do Sumaré, na zona norte do Rio, onde está hospedado Quarta - 24/07 8h15 - Partida de helicóptero do Sumaré para Aparecida (SP) 9h30 - Chegada ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 10h - Veneração da imagem da Virgem na basílica do santuário 10h30 - Missa na basílica 13h - Almoço com a comitiva papal, bispos de Aparecida e seminaristas no Seminário Bom Jesus 16h10 - Partida para o Rio 18h30 - Encontra profissionais do Hospital de São Francisco que trabalham com dependentes químicos e conversa com jovens em tratamento Quinta-feira - 25/07 9h45 - Recebe as chaves da cidade e abençoa a bandeira olímpica no Palácio da Cidade 11h - Visita à comunidade da Favela de Varginha Início da tarde - Encontro com peregrinos argentinos na Praça Onze 18h - Cerimônia de acolhida na Praia de Copacabana Sexta-feira - 26/07 10h - Ouve confissão de um grupo de jovens na Quinta da Boa Vista 11h30 - Encontra adolescentes infratores no Palácio São Joaquim 18h - Assiste à via-crúcis na Praia de Copacabana Sábado - 27/07 9h - Missa para religiosos, autoridades religiosas e seminaristas na Catedral de São Sebastião 11h30 - Encontra autoridades e faz discurso no Theatro Municipal 19h30 - Faz vigília com peregrinos em Guaratiba Domingo - 28/07 Pela manhã - Sobrevoa o monumento do Cristo Redentor de helicóptero 10h - Celebra missa de encerramento em Guaratiba 16h - Reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) no Centro de Estudos do Sumaré 17h30 - Recebe voluntários da Jornada no Riocentro 19h - Embarca para Roma, depois de uma rápida cerimônia de despedida na Base Aérea do Galeão