Jornais dos EUA ainda veem petista como favorita Mesmo que vença as eleições, em 31 de outubro, a petista Dilma Rousseff enfraqueceu seu mandato ao não ganhar no primeiro turno, diz reportagem publicada ontem pelo jornal americano Wall Street Journal. Com o título Dilma enfrenta segundo turno no Brasil, o texto cita como possíveis explicações para isso o escândalo envolvendo sua sucessora na Casa Civil, Erenice Guerra, e a queda no apoio de evangélicos, para os quais a candidata apoia a legalização do aborto. O WSJ diz que, embora Dilma continue sendo a grande favorita, o segundo turno dá à campanha do tucano José Serra alguma esperança, até por conta do maior tempo na TV.