Jornal cubano apóia eleição de Lula contra ´império americano´ Representante oficial da imprensa de Cuba, o jornal Granma defende, em artigo publicado nesta quarta-feira, 30, a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do Brasil. De acordo com o jornal, o papel de liderança exercido pelo atual presidente brasileiro à frente da Organização Mundial de Comércio (OMC), "mantendo uma posição de princípios que não se quebra, apesar das pressões do Norte industrializado", é um dos principais indicativos de que a reeleição seria a melhor opção para a América Latina. O jornal prossegue: "Enquanto os Estados Unidos procuram brechas para penetrar no cenário eleitoral brasileiro (em alusão a uma manobra que impedisse a reeleição), Lula, segundo todas as pesquisas, seria reeleito no primeiro turno". O Granma finaliza destacando que ainda faltam várias semanas para as eleições. Tempo suficiente para que "o império (dos EUA) cometa novas e maiores ações para impedir que uma reeleição de Lula possa consolidar o projeto de um país em que a exclusão e a pobreza se tornem" problemas do passado. » Leia a íntegra do artigo na versão digital do Granma