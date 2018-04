Jornal do interior de SP tem dívida suspensa

A 2.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu ontem o pagamento de uma indenização de R$ 593 mil devida pelo jornal Debate, de Santa Cruz do Rio Pardo, ao juiz Antônio José Magdalena, da Comarca local. O dono do semanário, jornalista Sérgio Fleury Moraes, havia sido condenado numa ação por danos morais movida pelo juiz. O TJ entendeu que a dívida está prescrita, mas cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça.