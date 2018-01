Jornal inglês destaca combate à violência em Diadema O jornal britânico Financial Times publicou uma matéria especial na quinta-feira, 24, destacando a experiência da cidade de Diadema, na Grande São Paulo, na sua luta para reduzir a violência. Sob o título "De favelas a subúrbios: São Paulo mostra como civilizar uma megalópole", a matéria situa os bons resultados no contexto de uma mudança mais ampla nas cidades latino-americanas. A reportagem destaca como o envolvimento de governos locais, comunidades e setor privado, a estabilidade econômica e o declínio na entrada de migrantes de outras regiões do País estão contribuindo para melhorar as condições urbanas. De acordo com o jornal, "ao invés de riscar as favelas do mapa, autoridades procuraram civilizá-las e integrá-las ao tecido urbano". Para o diário econômico, "uma sensação generalizada de que as condições dos pobres urbanos estão melhorando" deve dar a vitória ao presidente Lula na eleição de outubro.