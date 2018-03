Jornalista baleado em Brasília não corre riscos, diz hospital

O jornalista Amaury Ribeiro Junior, baleado na tarde de quarta-feira, na Cidade Ocidental, periferia de Brasília, segue internado no Hospital do Gama, cidade-satélite do Gama (a 30 quilômetros de Brasília). Segundo informações do último boletim médico, o estado de saúde do jornalista é bom e não corre perigo. Representantes do jornal Correio Braziliense, onde o jornalista é repórter especial, permanecem no hospital aguardando novas informações, já que a equipe médica estava avaliando o paciente na manhã desta quinta-feira. Amaury foi operado na noite de quarta, para a retirada da bala, que estava alojada na região da virilha.