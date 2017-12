Jornalista desaparece na Baixada Santista

SANTOS - O jornalista Jean Sgarbi, de 25, produtor da afiliada da Record TV em Santos, no litoral sul de SP, está desaparecido há quase uma semana. Ele foi visto pela última vez na terça-feira, 17, quando saiu de casa. O jovem mora com os pais em Praia Grande e tem uma filha de 11 meses.

A mãe do rapaz informou ao Estado que ele está enfrentando uma depressão "severa e profunda", mas que a família ainda não havia considerado isso como um problema. "Estamos sentido agora a gravidade dessa doença", destacou Miriam Sgarbi. "Muitas informações que surgiram nas redes sociais são erradas. Estão colocando a filha dele no meio dessa história, mas isso não tem sentido. A relação dele com a mãe da menina é muito boa", afirmou a mãe do jornalista.

Miriam disse ainda que especulações sobre uso de álcool e drogas, que também surgiram nas redes sociais, não têm fundamento. "A doença dele é depressão profunda. Essa é a verdade. Meu filho está nas ruas e se alguém encontrá-lo, que possa acolher", ressaltou.

Segundo a polícia, a família informou que o jovem fez contato por telefone na quarta-feira, 18, por volta de 23h, e disse que estava em um shopping, mas não voltou para casa. O carro do rapaz, um Ford Scort de cor azul, foi encontrado nesse domingo, 22, no estacionamento do Flash Hotel, em São Vicente, no Parque Bitaru, perto da Ponte Pênsil, que liga a cidade ao município de Praia Grande.

Funcionários do motel disseram que Jean se hospedou na madrugada de quinta-feira, 19, e saiu por volta de 12h do mesmo dia, sozinho, a pé, e informou que precisava buscar dinheiro para fechar a conta, mas deixou o veículo como garantia. Dentro do carro os policiais encontraram a carteira e os documentos do jornalista, além do chip do smartphone.

Por enquanto, as buscas estão concentradas na Baixada Santista. A polícia informou ainda que não há indícios de crime contra o rapaz. O desaparecimento está registrado na Delegacia de Praia Grande, que comanda as investigações.

Informações sobre o paradeiro do jornalista Jean Sgarbi podem ser apresentadas à família pelos telefones: (11) 98-140-5789, (11) 97-455-5374 (Carolina), (13) 99-112-3253 (Soraia) ou (13) 99-682-7202 (Jorge Sgarbi e Miriam Sgarbi).