Jornalista do JT é agredido por integrante da Leandro O colunista do Jornal da Tarde, Cândido José Neto, foi agredido com um soco no nariz por um integrante da escola de samba Leandro de Itaquera, nesta manhã. Os integrantes da Leandro não gostaram de uma declaração de Candinho que afirmava que a escola era uma das fortes candidatas ao rebaixamento para o Grupo de Acesso. O colunista se defendeu afirmando que estava apenas fazendo o seu trabalho e foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Grupo de Acesso Começa a apuração do Grupo de Acesso. São nove escolas e sobem duas para o Grupo Especial em 2007. A Camisa 12, representante de uma das torcidas organizadas do Corinthians e uma das que concorrem, já começa a apuração com um desconto de mais de 60 pontos por ter desfilado com um número menor de componentes do que o exigido.