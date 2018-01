Jornalista é expulso do Morro da Mangueira Amigo de Tim Lopes - repórter da Rede Globo assassinado no início de junho pela quadrilha do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco -, o jornalista Alexandre Medeiros foi expulso por traficantes da Morro da Mangueira, onde dava aulas de Oficina de Reportagem no projeto social Casa das Artes da Mangueira, há dois anos. Ele começou a receber ameaças depois de aparecer na televisão, cobrando a prisão dos algozes de Lopes. No dia seguinte, dois desconhecidos o procuraram no local onde trabalhava voluntariamente. Os traficantes da Mangueira pertencem à mesma facção dos que mataram Lopes. "Desde que o Tim morreu, não voltei à Mangueira. Conversei por telefone com a coordenadora do projeto. E ela disse que mais de umavez tinham ido me procurar. Achei melhor, pela minha segurança, sair do projeto", disse Medeiros. Ele lamentou não poder voltar ao morro para se despedir de seus alunos ou freqüentar os ensaios da escola de samba. "Me despedir ao vivo e em cores não vai dar. Acho difícil que achem outro jornalista para trabalhar lá." A comentarista econômica da Rede Globo Míriam Leitão também recebeu ameaças. No seu caso, elas partem de um site denominado Terrorismo Nunca Mais (Ternuma), que pertenceria a um grupo ligado a remanescentes do regime militar. A causa das ameaças contra ela seria a comparação feita por Míriam entre a morte de Lopes e o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, nas dependências do DOI-Codi, órgão repressor da ditadura. Nesta segunda-feira, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) decidiu cobrar providências do secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Aguiar, e do ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, para evitar que mais jornalistas sejam assassinados. No dia 2 de julho, a entidade fará um ato ecumênico para marcar o trigésimo dia do desaparecimento de Lopes. A governadora Benedita da Silva (PT), o presidente do Tribunal de Justiça, Marcus Faver, e a cúpula da segurança no Estado serão convidados para a manifestação.