Jornalista é morto na porta de casa com oito tiros no Rio O repórter fotográfico Róbson Barbosa Bezerra, de 41 anos, foi encontrado morto, com pelo menos oito tiros, na porta de sua casa, no bairro da Abolição, zona norte do Rio. O crime aconteceu às 20 horas desta quarta-feira. Moradores do bairro, que ouviram os disparos, chamaram a polícia. Quando os policiais militares chegaram ao endereço encontraram Róbson morto dentro de sua picape Ford EcoSport. Nada foi roubado da vítima, que usava anel de ouro e estava com R$ 1600 numa pasta, além da carteira de repórter fotográfico da Federação Nacional de Jornalistas.