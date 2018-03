Jornalista que estava no Legacy levanta dúvidas sobre voo 447

O jornalista americano Joe Sharkey, um dos passageiros do jato Legacy que se chocou com um avião da Gol em 2006, colocou em dúvida a atuação do controle de tráfego aéreo brasileiro durante o desastre com o avião da Air France que fazia o voo 447.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sharkey, que fez duros ataques às autoridades brasileiras e aos familiares das vítimas após o acidente com o Legacy, questiona em seu blog que a localização do Airbus no momento do acidente deveria ser conhecida caso ele estivesse sob a área de controle do País.