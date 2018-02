Jornalistas do'Estado' são premiadas

Duas jornalistas do Estado estão entre os 27 vencedores da 8ª edição do Prêmio Comunique-se, que aponta os melhores jornalistas brasileiros a partir da votação direta de profissionais e estudantes da área de comunicação de todo Brasil. Dora Kramer, que assina coluna diária na Nacional, foi premiada na categoria Jornalista Nacional em Mídia Impressa. Cláudia Trevisan ganhou como Correspondente Brasileiro no Exterior, por seus artigos sobre a China.

Esta é a terceira vez que Dora Kramer vence a disputa. Colunista do Estado desde 2001, Dora também foi premiada nas edições de 2005 e 2008. "Essa avaliação me dá uma satisfação especial porque quem julga são pessoas de nossa profissão e estudantes da área. Se os colegas me escolhem, votam em mim, me sinto especialmente premiada", avaliou a jornalista. "Tenho 36 anos de profissão. E a maioria dos eleitores desse prêmio é de jovens. Isso me dá uma satisfação especial."

Na China desde 2004, a correspondente Cláudia Trevisan foi representada no prêmio por outro jornalista da casa, Celso Ming, um dos finalistas do prêmio. Além dele, concorreram entre os finalistas outros seis jornalistas do Estado: Ariel Palácios, Jotabê Medeiros, Daniel Piza, Juca Varella, Ethevaldo Siqueira e Renato Cruz. Ao todo, 81 profissionais ficaram entre os finalistas.

Nelson Motta, que assina coluna semanal no Estado às sextas-feiras, foi premiado na categoria Jornalista de Cultura em Mídia Eletrônica, por sua coluna na TV Globo. Carlos Alberto Sardenberg, que assina coluna às segundas-feiras no caderno de Economia, também sagrou-se vencedor como Jornalista de Economia por seu trabalho na TV Globo/Rádio CBN e Globo News.

Ricardo Boechat, jornalista da TV Bandeirantes, foi o grande vencedor da noite. Ele recebeu prêmio em três categorias: Colunista de Notícia, pela revista Isto É, e como Apresentador/Âncora, em duas mídias: na Rádio e na TV Bandeirantes.

Premiação. Para escolher os vencedores do prêmio ocorrem três fases de votação. Na primeira, são indicados dez profissionais, com base nas sugestões de jornalistas cadastrados no site do Comunique-se. Depois, três finalistas para cada categoria são escolhidos pela mesma comunidade, por meio de votação online.

A indicação dos vencedores ocorre na etapa seguinte, também em votação pela internet. As duas últimas fases do prêmio têm acompanhamento da empresa de auditoria independente Deloitte. Nas duas primeiras etapas do prêmio foram computados mais de 90 mil votos.