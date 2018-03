José Serra, pré-candidato do PSDB à presidência "O Brasil não tem dono. O Brasil pertence aos brasileiros que trabalham, aos que estudam, aos que querem subir na vida, aos que acreditam no esforço, aos que não se deixam corromper, aos que não toleram os malfeitos, aos que não dispõem de uma "boquinha", aos que exigem ética na vida pública porque são decentes, aos que não contam com um partido ou com alguma maracutaia para subir na vida."