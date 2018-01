José Serra visita neste domingo região de Paraitinga

O governador de São Paulo, José Serra, visita na tarde deste domingo, 3, a região afetada pelas chuvas na cidade de São Luiz do Paraitinga. A visita do governador começará no posto da Defesa Civil montado ao lado da Polícia Rodoviária, nas proximidades do bairro São Benedito. As informações são do Palácio dos Bandeirantes.

Veja também:

Destruição e caos na histórica Paraitinga

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Equipes de rafting ajudaram no resgate

Confira no mapa os estragos da chuva em SP, RJ e MG

A Rodovia Oswaldo Cruz, principal acesso do Vale do Paraíba, está bloqueada desde este último sábado no quilômetro 54 por causa da queda de barreira e da cheia do Rio Paraitinga. A água invadiu as pistas. A ponte sobre o rio teve a estrutura abalada, informou a Polícia Rodoviária Estadual. Não há previsão de liberação da via.

O bloqueio da Oswaldo Cruz causa congestionamento na Rodovia Rio-Santos, de Ubatuba a Caraguatatuba, litoral norte. O trânsito na Tamoios, alternativa para os motoristas, também é intenso, como lentidão no sentido capital. A Tamoios opera em sistema "Pare e Siga" no quilômetro 18, no sentido São José dos Campos. Na Rodovia Cônego Domenico Rangoni o tráfego é intenso com pontos de lentidão.

Na Rodovia Ayrton Senna, na Carvalho Pinto e na Mogi-Bertioga, o movimento é intenso no sentido da Capital. A Mogi-Bertioga funciona com a Operação Subida até 9h de amanhã.