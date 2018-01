Jovem achada morta em hotel da Vila Buarque Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta, às 5h30 de ontem, no quarto de um hotel na Rua Doutor Teodoro Baima, na Vila Buarque, região central de São Paulo. Policiais militares foram acionados por hóspedes, que reclamavam de gritos e outros barulhos no apartamento. No quarto, eles encontraram a jovem já caída e morta, sem marca de agressão aparente. Um rapaz de 34 anos, aparentemente sob efeito de droga, também estava caído. Com ele foi encontrado um pó branco, supostamente cocaína. Pela manhã, nenhum parente do casal havia sido localizado. O rapaz se negou a relatar o que aconteceu.