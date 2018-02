Jovem arrastada recebe alta

A estudante de Administração de Empresas Flaviana Barbosa, de 27 anos, deixou ontem o hospital em Ribeirão Preto onde estava internada após ser atropelada e arrastada por 900 metros enquanto passeava de moto com o noivo, em 26 de setembro, em Araraquara, a 270 quilômetros de São Paulo. Com várias fraturas e queimaduras de terceiro grau, chegou a ficar 47 dias em coma induzido e passou por uma série de cirurgias. O acidente aconteceu quando o carro dirigido por Admilson Alves de Oliveira, de 26 anos, bateu na traseira da moto. Flaviana ficou presa embaixo do carro, que não parou. A estudante disse ontem que não tem qualquer notícia sobre o motorista que a arrastou. Ainda abalada com o acidente, não se deixa fotografar. "Não conheço ele e nem quero saber quem é. Sinceramente, não tenho raiva dele nem lhe desejo mal, mas não quero ver foto e nem saber quem é", diz. Admilson está preso na Penitenciária de Araraquara e responde a processo por tentativa de homicídio. Flaviana afirma que está se recuperando bem. "Não estou 100%, mas estou me recuperando. Não sinto mais dor e a dor na cabeça que me incomodava no hospital passou quando eu vim para casa." A jovem não tem nenhuma lembrança do acidente. "Só lembro de sair de casa e dar uma volta com o meu noivo. Depois disso, tudo se apagou. Só lembro de acordar em Ribeirão Preto", frisa a estudante, citando o dia em que saiu do coma induzido, 47 dias após o atropelamento. "Quando eu acordei me avisaram que eu tinha sido atropelada e estava internada em Ribeirão. Só que até hoje não lembro nada." Agora, segundo a estudante, em 2009, ela passa a reconstruir partes do corpo destruídas com o acidente. "Aos poucos eu terei de voltar para o hospital para ir melhorando, mas só de estar consciente é uma boa", conta. CHORO "Ela ainda está sofrendo muito. Algumas vezes fica calada e chora", diz o pai de Flaviana, João Batista Barbosa Neto. Ele diz que a filha ainda passará por uma série de cirurgias plásticas. Ela ainda deve fazer operações na cabeça, no rosto, no peito e nas pernas. Os médicos estão prestando atendimento à estudante em casa. "Pelo menos ela vai passar o Natal com a gente", diz o pai.