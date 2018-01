Jovem atacada no PR pode deixar Hospital na semana que vem

A jovem baleada e estuprada no litoral paranaense foi transferida no sábado, 14, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto do Hospital Vita, em Curitiba. Boletim médico divulgado no final da tarde desta segunda-feira, 16, indica que M.P.L., de 23 anos, vem se recuperando bem e seu quadro é estável. A previsão é que ela receba alta na próxima semana. Veja também: Imagem com retrato falado do suspeito Jovem baleada e violentada no PR está paraplégica DNA vai ajudar na busca a homem que baleou e estuprou jovem Homem que baleou casal não disse que era guia turístico M.P.L. está paraplégica em razão do tiro que levou. Ela e o namorado, Osíris del Corso, de 22 anos, foram atacados por um homem no Morro do Boi, em Matinhos, no último dia 31. Osíris também foi baleado e morreu. Na semana passada, a Polícia Civil divulgou o retrato falado do acusado de cometer o crime.