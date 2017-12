Jovem baleada em tiroteio deixa UTI e recebe visita de Serra A adolescente Priscila Aprígio, de 13 anos, baleada durante um tiroteio em Moema, na última quarta-feira, 28, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alvorada. Ela recebeu a visita do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), por volta das 14h30 deste sábado, 3. De acordo com boletim médico, a garota se alimenta bem e está consciente, e já não respira mais com a ajuda de aparelhos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Serra ficou surpreso com a atitude de Priscila, que está sorridente e otimista. Na manhã de sexta-feira, 2, o boletim médico informou que a garota estava paraplégica, mas que a situação ainda não pode ser considerada irreversível. Neste sábado, o hospital chegou a informar que Priscila ainda respirava com a ajuda de aparelhos, mas retificou a informação. A menina foi atingida em tiroteio na Avenida Ibirapuera, em Moema, na zona sul de São Paulo, após assalto a uma agência bancária, na quarta-feira, 28. Uma bala de fuzil atravessou o rim e chegou à medula óssea da menina, que havia acabado de sair de uma clínica dentária e pegaria um ônibus para ir para casa. O governador esteve no hospital por cerca de meia hora, acompanhado da médica Lina Mara Rizzo Batistella, do Hospital das Clínicas. Texto alterado às 17h20 para acréscimo e correção de informações