Jovem baleada pode ter alta no fim de semana A estudante M.L.P., de 23 anos, baleada e violentada no fim de semana passado na Praia dos Amores, em Matinhos, no litoral paranaense, pode sair da UTI do Hospital Vita, em Curitiba (PR), ainda neste fim de semana, mas corre o risco de ficar paraplégica. A jovem também está sendo avaliada por uma junta psicológica e, caso ela mostre melhora no estado de saúde, poderá dar mais detalhes do crime e prestar depoimento.