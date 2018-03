Jovem confessa morte de garoto encontrado enforcado no MA

Um rapaz de 19 anos confessou ter participado da morte de um menino de 8 anos que foi encontrado enforcado no Maranhão. Na tarde desta quarta-feira, 29, Rogenilson Pires Saldanha confessou ter abusado sexualmente e matado M. F. S. O., encontrado morto no domingo, 26. Saldanha foi preso nesta tarde e afirmou ter participado da morte do menino, que estava desaparecido desde às 19 horas de sábado, 25, quando testemunhas o viram se afastar do local onde era comemorada a festa do Divino Espírito Santo com um homem. Ele ainda apontou a participação de uma segunda pessoa, Moisaniel Barbosa, de 26 anos, irmão adotivo de Mauro, que está foragido. Segundo a polícia, o garoto foi torturado, espancado e violentado. Após perícia do Instituto Médico Legal (IML), foi constatado que Mauro teve o tornozelo quebrado e várias perfurações com arma de corte. Ele foi encontrado morto pendurado em um cajueiro pela própria camisa.