Jovem de 17 anos mata outro de 14 em show A.F., de 17, foi detido anteontem, em Maringá, por matar Jonathan Silva, de 14, durante show no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. A.F. disse que se sentia ameaçado por Jonathan, cuja irmã namorava. A.F. atirou no garoto ao ver este se aproximar. Duas outras pessoas foram feridas. A polícia apreendeu cocaína com A.F., que disse ser traficante.