Jovem de 18 anos é espancado e morre em BH

Um jovem de 18 anos foi espancado e morreu no final da noite de segunda-feira, 4, no Centro de Internação Provisória Dom Bosco (Ceip), em Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), Edson Henrique da Silva, foi agredido por outros três internos, que estavam no mesmo alojamento. A vítima chegou a ser socorrida por agentes sócio-educativos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Conforme a Seds, Luiz Fernando Soares de Almeida, de 18 anos, e dois adolescentes, ambos de 15 anos, confessaram o crime em depoimento na Polícia Civil. Almeida foi autuado em flagrante por homicídio e levado para o Ceresp da capital mineira. Os dois menores também foram autuados em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente (Dopcad). A polícia abriu inquérito para apurar o crime. A Seds informou que a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) da pasta irá abrir procedimento administrativo para apurar se ocorreram responsabilidades internas.