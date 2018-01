Jovem é a 4.ª morte provocada por chuva em Alagoas

Um adolescente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um deslizamento de terra ocorrido no loteamento Jardim, em Colônia Leopoldina, a 84 quilômetros de Maceió. Segundo testemunhas, por conta das fortes chuvas que atingem o município desde o final de semana passado, as águas encharcaram o terreno e levaram uma quantidade grande de barro para dentro da casa de Oscrey Alves Santana, de 14 anos. A família começou a tirar o barro de dentro de casa, quando a barreira deslizou de vez e soterrou parte da residência. O adolescente ficou soterrado e quando foi resgatado já estava morto. O irmão dele, Paulo Márcio Alves Santana, de 23 anos, e a cunhada Lindinalva da Silva Santana, de 16 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da cidade. O corpo do adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal de Maceió (IML), de onde foi liberado para o sepultamento. No último sábado, 17, duas crianças e a mãe delas morreram soterradas, em Paripueira, na Grande Maceió.