Jovem é agredido após defender mendigo no Rio de Janeiro

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um jovem foi agredido na madrugada desta sexta-feira, 3, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ao defender um mendigo que apanhava na rua.

Segundo a Polícia Civil, dois rapazes estavam na praia da Bica quando viram cinco homens agredindo o morador de rua. Um das pessoas tentou defender a vítima. Nesse momento, os agressores atacaram o jovem, que foi internado com ferimentos no rosto e no corpo. Não há informações sobre estado de saúde dele.

Até o momento, três jovens envolvidos na agressão foram identificados e são procurados. A polícia tenta identificar os outros dois autores do crime. O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).