Jovem é assassinado em tentativa de assalto na região do Maracanã, no Rio

RIO - O jovem Marcos Vinícius Barbosa, de 25 anos, morreu após ser baleado na cabeça em uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira, 11, na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, zona norte do Rio. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da 18ª Delegacia de Polícia, da Praça da Bandeira, o rapaz estava de moto e foi abordado em frente ao portão três da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) pelos criminosos. Uma perícia foi realizada no local, e diligências ainda estão em andamento.

De acordo com o telejornal RJTV, da Rede Globo, Marcos Vinícius era bancário e estava indo para o bairro do Grajaú, também na zona norte, encontrar a namorada, quando foi abordado pelos bandidos.