Jovem é atingida por fio com cerol e morre A funcionária pública Eliane Leandro Santos, de 26 anos, morreu ontem em Praia Grande, na Baixada Santista, ao ser atingida no pescoço pelo fio de uma pipa com cerol, quando guiava uma moto. A jovem foi socorrida pelo marido, que a seguia de carro, mas morreu no hospital. A polícia investiga quem teria causado o acidente.