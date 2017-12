Jovem é baleado em festa junina de vila militar Uma briga durante festa junina da vila militar da Aeronáutica, na Ilha do Governador, deixou um rapaz ferido, atingido por um tiro de fuzil disparado pelo soldado de plantão. A confusão ocorreu por volta das 3h30. De acordo com policiais, 20 rapazes teriam iniciado o tumulto, provocando os militares. Para tentar conter o grupo, o soldado da Aeronáutica Giorgio Bizarro Silva disparou para o alto e para o chão. O último tiro acabou atingindo a perna esquerda de Alex dos Santos Alves, de 19 anos. O rapaz teve fratura exposta e foi operado no Hospital Paulino Werneck. Silva também foi atendido no Hospital da Aeronáutica, depois de ser atingido por um soco no olho. O caso foi registrado na 37.ª Delegacia de Polícia.