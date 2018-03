Jovem é detido com 25 kg de droga e 3 mil comprimidos no PR

Um adolescente de 17 anos foi detido em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste paranaense, com 25 quilos de maconha e 3,1 mil remédios contra impotência sexual contrabandeados do Paraguai, na quarta-feira, 8. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menor estava em ônibus com itinerário Foz do Iguaçu-Santa Terezinha de Itaipu, quando foi abordado, na BR-277. A droga foi encontrada em uma mala com 34 tabletes e os remédios em uma mochila. O adolescente, a droga e os remédios foram encaminhados à Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente da região. Na última terça-feira, 7, outro adolescente de 16 anos foi flagrado por agentes da PRF com droga no Paraná. Ele dirigia um Corsa, mesmo sem ter habilitação, também pela BR-277 quando foi abordado. Dentro do veículo, foram encontrados 159 quilos de maconha. O entorpecente estava dividido em 75 tabletes sobre o banco traseiro e no porta-malas do veículo. O carro trafegava com as lanternas apagadas e com a suspensão baixa, aparentando transportar muito peso. O menor disse, segundo a PRF, que a droga provavelmente teria como destino as grandes capitais do sudeste. A ocorrência também foi encaminhada à Delegacia Especial do Adolescente local.