Jovem é encontrado morto em Guarulhos

Um jovem, identificado como Fábio dos Santos, de 20 anos, foi encontrado morto, por volta da 1h45 deste sábado, 7, na altura do nº 30 da Rua Asteroides, no Parque Primavera, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

Policiais militares da 3ª Companhia do 15º Batalhão foram enviados até o local após uma pessoa ligar para o 190 informando que havia ouvido disparos de arma de fogo. Ao chegarem no endereço, encontraram o rapaz já morto e caído na via pública.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao lado do corpo não havia drogas nem arma. Segundo a polícia, a vítima não tinha antecedentes criminais. Até as 5h45, nenhum parente de Fábio havia sido localizado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.