Jovem é executado com vários tiros no município de Suzano Rodrigo Moya Romero, de 22 anos, foi encontrado morto no Jardim Boa Vista, em Suzano, na Grande São Paulo, por policiais militares. Eles se dirigiram ao local após escutarem vários tiros, enquanto faziam patrulhamento na região. Rodrigo foi atingido por vários projéteis ao longo do corpo, por volta das 23h30 de sexta-feira, 2. Até o momento, não há testemunhas.