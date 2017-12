Jovem é executado por pistoleiros após acidente de trânsito no Rio

RIO - Um jovem de 19 anos foi executado após um acidente de trânsito na noite de sexta-feira, 19, em Costa Barros, na zona norte do Rio. João Pedro de Oliveira estava de carona com um colega de trabalho quando o veículo bateu em uma motocicleta. Seus dois ocupantes caíram no chão, levantaram-se e dispararam mais de dez tiros na direção do carro, acertando Oliveira. Depois, fugiram.

A vítima e seu amigo seguiam de Madureira, na zona norte, para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente ocorreu por volta das 19 horas, quando eles passavam por uma estrada que corta a favela do Chapadão, para escapar de congestionamentos.

O motorista do carro, Diego Pereira Santana, de 26 anos, não foi atingido. Ele primeiro buscou atendimento médico em uma clínica próxima e depois levou o amigo para a Unidade de Ponto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, mas Juninho, como era conhecido, não resistiu.

Agentes da Divisão de Homicídios (DH) da capital que investigam o crime fizeram uma perícia no local e ouviram testemunhas da execução. Eles buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos.

De acordo com dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado, 61 pessoas foram assassinadas na região de Costa Barros e da Pavuna desde o início do ano.