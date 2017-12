Jovem é pego com 2,3 Kg de cocaína em aeroporto de SP Policiais federais detiveram, por volta das 14h desta quarta-feira, o estudante Leonardo Graf Accioli Jaime, de 25 anos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos (SP). Com 2,3 quilos de cocaína escondidos no assento de um pára-glider guardado dentro de uma mochila, o jovem embarcaria em um vôo da TAP com destino à cidade de Amsterdã, capital da Holdanda. Os agentes da PF desconfiaram do rapaz quando este aguardava para ser atendido na fila do check-in. Levado para a delegacia da Polícia Federal no Aeroporto, Leonardo foi indiciado por tráfico internacional de drogas. O criminoso não quis revelar a origem nem o destino da droga.