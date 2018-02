Jovem é preso acusado de matar comerciante em SP A Polícia prendeu na madrugada deste sábado, 17, o suspeito de participar do assassinato de um comerciante em uma loja da Freguesia do Ó, na zona norte da Capital. Ele foi localizado em Perus e encaminhado à delegacia da Freguesia do Ó. Bruno Cesar Pereira, de 20 anos, foi detido por receptação de carros e ao apreenderem uma arma, foi constatado que ele também era suspeito de participar do crime. Com eles, a polícia apreendeu a arma utilizada no crime. O comerciante, de 62 anos, de origem asiática, foi morto com três tiros, no último dia 9, dentro de sua loja, na Avenida Edgar Facó. O circuito interno da loja gravou o crime. Um terceiro suspeito, que a polícia acredita também ser adolescente, ainda está foragido.