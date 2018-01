Jovem é preso no Rio e PF encerra operação em PE A Polícia Federal realizou ontem a maior apreensão de ecstasy já feita no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). José Luís Aromatis, de 26 anos, foi flagrado com 41 mil comprimidos da droga quando chegava de Amsterdã. Ele também carregava 17,5 mil pontos de LSD e 310 g de skunk. O Diretor-Geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, participou em Brasília do encerramento da Operação Colheita, de erradicação de plantações de maconha no sertão pernambucano. Desde o dia 12, foram destruídos 500 mil pés de maconha, o que corresponderia a aproximadamente 200 toneladas da droga.