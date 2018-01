Jovem é suspeito de matar 4 familiares a machadadas no Rio

Um jovem de 24 anos é suspeito de ter matado quatro familiares a machadadas em uma chacina, na madrugada desta quinta-feira, 3, na Rua Domingos Correia de Moraes, em Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio. Outros quatro familiares foram feridos. Duas crianças de 8 anos estão entre os mortos.

De acordo com a polícia, Magno Luiz Almeida dos Santos é acusado de golpear os parentes enquanto eles dormiam. Ele está foragido. Segundo a polícia, uma testemunha afirmou que o suspeito cometeu o crime ao desconfiar que uma das crianças mortas havia molestado o seu filho, de apenas 10 meses. O suspeito morava no local com a família.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os feridos foram levadas aos hospitais estaduais Rocha Faria e Pedro II, ambos na zona oeste. Um deles está em estado grave. O caso foi encaminhado à 43ª Delegacia Policial.