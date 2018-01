Jovem fã de Grey's Anatomy é preso ao se passar por médico em SC

FLORIANÓPOLIS - Josias de Farias Júnior, 19 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira à noite, 30, após se passar por médico no Hospital Unimed Litoral de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.Em um vídeo publicado no YouTube, em abril do ano passado, Josias disse que se formou em Medicina assistindo as 12 temporadas da série de televisão Grey's Anatomy. Ainda conta que é sua série favorita.

Foram os seguranças do hospital que desconfiaram que Josias estava mentindo ao mostrar suas credenciais de médico cooperado. Chamaram então a polícia. Os soldados da PM que atenderam a ocorrência encontraram com o jovem prontuários e carimbos médicos, um jaleco e um estetoscópio. Os itens foram roubados do hospital.

Em nota a Unimed declarou que “lamenta o ocorrido, quando foi vítima de uma tentativa de falsidade ideológica”. E reforçou que “nenhum atendimento foi realizado por ele e que está tomando todas as medidas judiciais necessárias.”